Не сглазят, но посадят: казахстанцев просят не возить адыраспан в Россию

- За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет, - предупредили в Генпрокуратуре РК.