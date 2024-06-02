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    21:29, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Не сглазят, но посадят: казахстанцев просят не возить адыраспан в Россию

    адыраспан
    Фото: facebook.com/AsiaTraderu

    Растение «гармала» («адыраспан») в России включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Генеральная прокуратура Республики Казахстан призвала граждан воздержаться от перемещения указанного растения через государственную границу РФ, передает агентство Kazinform.

    - За незаконное перемещение указанного растения через государственную границу Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, а за ввоз растения в особо крупном размере – лишение свободы от 15 до 20 лет, - предупредили в Генпрокуратуре РК.

    В связи с увеличением потока граждан, выезжающих в период отпусков на территорию Российской Федерации, во избежание уголовной ответственности, Генеральная прокуратура РК предупреждает граждан воздержаться от перемещения указанного растения через государственную границу Российской Федерации.

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Борьба с наркотиками Граница Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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