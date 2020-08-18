Не сдавших ЕНТ  бесплатно обучат рабочим специальностям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние семь месяцев более 20 тысяч человек прошли обучение по программе «Бастау бизнес», 18 тысяч казахстанцев защитили свои проекты. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также стоит обратить внимание на процесс обучения. Наши граждане должны получить специальное образование, мы акцентируем внимание на этом вопросе. Поэтому с 1 сентября более 20 тысяч абитуриентов, не сдавших ЕНТ, будут направлены на бесплатное профессионально-техническое обучение рабочим специальностям», - рассказал вице-министр.

Кроме этого, для граждан предоставляется возможность получить краткосрочное обучение.

«Одна из особенностей краткосрочного обучения заключается в том, что работодатели обязаны трудоустроить тех граждан, кто обучился по этому направлению. На сегодняшний день 700 человек уже прошли обучение, а 210 человек трудоустроились. Второе направление – микрокредиты и гранты. Для получения микрокредитов и грантов мы обучаем граждан по программе «Бастау бизнес». 23 тысяч человек завершили обучение, 18 тысяч граждан защитили свои бизнес проекты. Около 7 тысяч человек получили микрокредиты», - пояснил Серик Шапкенов.

По его словам, в рамках реализации Госпрограммы для развития малого бизнеса предоставлено 5 800 льготных кредитов, открылось 6200 постоянных рабочих мест. Кроме того, предоставлено 17 200 безвозмездных грантов.