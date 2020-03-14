Не сдавайся: Как итальянцы борются с коронавирусом при помощи пения

РИМ. КАЗИНФОРМ – Жители Италии нашли своеобразный способ поднятия национального духа на фоне строгой изоляции, которая была введена на территории страны на этой неделе из-за вспышки коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Итальянцы поют, поют из окон, со своих балконов, под гитару и без музыкального сопровождения, они поют по всей стране. Они объединяют свои голоса, чтобы показать, что не пали духом из-за той печальной ситуации, которая сложилась в стране из-за Covid-19.

Видеоролики о том, как итальянские соседи поют вместе, появились в социальных сетях после того, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об ограничениях, которые положили конец привычной повседневной жизни в стране. Открытыми в Италии остаются только продуктовые магазины, банки и аптеки.

На видео, предоставленное пользователем Twitter @valemercurii, слышно, как дружное эхо голосов разносится по узким темным улочкам тосканского города Сиена.





«Жители моего родного города #Siena поют популярную песню из своих домов на пустой улице, чтобы согреть свои сердца во время изоляции Италии из-за # Covid_19», - пишет он в Twitter.

На видео видна лишь часть пустынной тосканской улочки и слышны голоса мужчин и женщин, поющих «Canto della Verbena» («И пока Сиена спит»), популярную патриотическую народную песню.

Также появились сообщения из Неаполя о людях, поющих песню поп-артиста Андреа Саннино «Abbracciami».





Жители в портовом городе Салерно, на юге страны, записали на видео исполнение государственного гимна страны со своих балконов.

По всей Италии миллионы детей остаются дома, потому что школы и детские сады закрылись. Многие стали оставлять в своих кварталах нарисованные от руки надписи с итальянским эквивалентом кантонской фразы «jiayou», которая переводится «не сдавайся» или «держись там».

Также появились сообщения в социальных сетях из Китая, выражающих солидарность с итальянцами. Видеоролики показывают людей, говорящих «jiāyóu», что переводится как «добавь масла» и примерно означает «продолжай борьбу» или «оставайся сильным». Жители Ухани, которые в конце января также оказались в изоляции из-за коронавируса, скандировали ту же фразу с балконов своих квартир.

Стоит отметить, есть доказательства того, что в Китае вспышка коронавируса минула свой пик. В субботу национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила лишь об 11 новых случаях Covid-19 и о 13 смертельных случаях, 10 из которых были зарегистрированы в Ухане.

В Южной Корее наблюдается аналогичная тенденция к снижению, в субботу зарегистрировано всего 107 новых случаев. Это был второй день подряд, когда ежедневное количество выздоровевших людей превышало количество новых случаев заболевания.

Италия, безусловно, наиболее пострадавшая от коронавируса европейская страна с 17 660 подтвержденными фактами инфицирования и 1 266 смертельными случаями, запретила все поездки, за исключением необходимых по профессиональным или медицинским показаниям. 62 миллиона человек в Италии остаются в своих домах, но, как подтверждают многочисленные видео, это их не разобщает, а сплачивает. «Не сдавайся!» - поют они.