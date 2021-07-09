Не сдав экзамен, 13-летняя акмолинка ушла из дома

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 13-летняя акмолинка ушла из дома из-за того, что не поступила в школу для одаренных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 7 июля около 13:00 в дежурную часть отдела полиции Целиноградского РОП поступило заявление от 42-летней жительницы одного из сел района. Женщина сообщила, что ее 13-летняя дочь ушла из дома и до момента обращения в полицию о местонахождении дочери ей ничего не было известно.

«Было установлено, что накануне девочка сдавала вступительные экзамены для поступления в учебное заведение для одаренных детей, но по определенным причинам не прошла конкурсный отбор. Узнав об этом, она собрала свои вещи и ушла из дома», - пояснили в ведомстве.

Полицейскими были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей. Для поиска несовершеннолетней сотрудниками полиции были проверены все транспортные средства, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, фирмы такси, территории вокзалов, развлекательных заведений и других мест массового скопления людей.

Нашли полицейские ребенка в городе Нур-Султане после 18 часов вечера, где она, сев в маршрутный автобус, перемещалась из одного конца столицы в другой. Установлено, что в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время девочка находится дома.