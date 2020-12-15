Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Не решившие проблему коррупции казахстанские вузы могут лишить лицензии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Декабря 2020, 12:26
Не решившие проблему коррупции казахстанские вузы могут лишить лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не решившие проблему коррупции вузы могут быть лишены лицензии по профильному направлению. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится аудит «ADAL BILIM» («Честные знания», прим. ред.). Данный аудит необходимо завершить до конца февраля следующего года. Далее будем утверждать соответствующий план. Это очень важный вопрос. Кроме того, необходимо исключить факты коррупции в вузе. Эту проблему нужно устранить в корне. Уже можно говорить о том, что некоторым вузам это удалось. Кто-то избегает этой проблемы. Значит, при желании руководителя вуза такую проблему можно устранить. Это зависит от политики, принятой в учебном заведении. Если какой-то университет эту проблему устранил, почему не получилось у других?», - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства.

По его словам, имеется ряд предложений по университетам, в которых были выявлены факты коррупции.

«Надо рассмотреть вопрос о лишении и приостановлении лицензии таких вузов по профильному направлению. Мы готовы принять такую норму, если она будет принята законодательно. Ведь, уже давно говорится, что надо искоренять коррупцию в вузах. Если есть трудно решаемая проблема, ее надо решать кардинально. Если нужно лишить лицензии по профильному направлению, то мы готовы принять и такое решение», - заключил министр.

Напомним, ранее администратор проектного офиса по противодействию коррупции «ADAL BILIM» Сергей Пен рассказал о мерах по повышению уровня академической честности среди абитуриентов.


Образование   Вузы   Коррупция   МОН  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде