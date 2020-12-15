Не решившие проблему коррупции казахстанские вузы могут лишить лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не решившие проблему коррупции вузы могут быть лишены лицензии по профильному направлению. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится аудит «ADAL BILIM» («Честные знания», прим. ред.). Данный аудит необходимо завершить до конца февраля следующего года. Далее будем утверждать соответствующий план. Это очень важный вопрос. Кроме того, необходимо исключить факты коррупции в вузе. Эту проблему нужно устранить в корне. Уже можно говорить о том, что некоторым вузам это удалось. Кто-то избегает этой проблемы. Значит, при желании руководителя вуза такую проблему можно устранить. Это зависит от политики, принятой в учебном заведении. Если какой-то университет эту проблему устранил, почему не получилось у других?», - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании Министерства.

По его словам, имеется ряд предложений по университетам, в которых были выявлены факты коррупции.

«Надо рассмотреть вопрос о лишении и приостановлении лицензии таких вузов по профильному направлению. Мы готовы принять такую норму, если она будет принята законодательно. Ведь, уже давно говорится, что надо искоренять коррупцию в вузах. Если есть трудно решаемая проблема, ее надо решать кардинально. Если нужно лишить лицензии по профильному направлению, то мы готовы принять и такое решение», - заключил министр.

Напомним, ранее администратор проектного офиса по противодействию коррупции «ADAL BILIM» Сергей Пен рассказал о мерах по повышению уровня академической честности среди абитуриентов.