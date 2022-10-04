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Не работа, а призвание: столичный школьник переехал вслед за учителем в село

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
4 Октября 2022, 18:59
Не работа, а призвание: столичный школьник переехал вслед за учителем в село

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Возможно учитель, переехавший из столицы в далекий поселок, заинтересует не многих. Однако история о том, как вслед за учителем в село переезжает его ученик, оставив родителей в Астане, никого не оставит равнодушным. Об их эпопее в селе Кулынжон Самарского района в Восточном Казахстане читатели узнали из сообщения собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Вместе с Алишером Сагынтаевым в сельскую школу перевелся и его ученик. Эта история стала ярким примером проявления глубокого уважения, преданности и привязанности к учителю. Собственный корреспондент Казинформа побывал в школе имени Ибрая Алтынсарина, и поговорил с педагогом, преподающим математику.

- Что подвигло Вас к выбору профессии учителя?

- Я родился в 1994 году в Астане. Окончил школу-гимназию №2 имени Гафу Каирбекова. Затем получил диплом по специальности «Ядерная физика» в Евразийском университете. Стал учителем по примеру моего наставника. Это Аралбек Берикулы, который готовил меня к ЕГЭ в центре дополнительного образования. Благодаря ему, я понял, что математика - это легко. Но, вначале и не думал, что буду педагогом. Когда учился в университете, Аралбек ага пригласил меня и сказал, что у меня есть способности к преподавательской деятельности. Я согласился, потому, что доверял учителю. Мне нравилось, как он общается с людьми. Так, я и стал педагогом.

- Почему Вы из города поехали в аул?

- С сентября по март 2014 года я преподавал в центре дополнительного образования «Smart Bilim». После этого устроился в республиканскую физико-математическую школу.

Через 4 месяца связался с Аралбеком Берикулы, и он сообщил, что будет директором сельской школы в Восточно-Казахстанской области. Наставник предложил поехать с ним вместе, и принять участие в повышении качества образования в селе. Я сразу согласился с ним. Аралбек ага нередко говорил, что учитель на пути просвещения может поехать и в другой город, если нужно, и в аул. Так я и попал в село Кулынжол Самарского района.

Наверное, это тоже моя учительская миссия. Как гражданин хочу по мере сил дать подрастающему поколению знания, хоть небольшую пользу принести своей стране.

- Велика ли разница между качеством обучения в селе и в городе?

- Как небо и земля. Система образования одна, но различия более, чем очевидны. Есть много факторов, влияющих на качество образования. Здесь работают люди, которые сами учились в этой сельской школе, мало таких, кто приехал из других мест. И качество образования не растет, осталось на одном уровне. Когда я преподавал в столичном центре образования, замечал, насколько у некоторых учеников низкий уровень знаний. А когда приехал сюда, и того больше удивился. Поэтому, нам предстоит большая работа.

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- Вместе с Вами в село приехал Ваш ученик. Расскажите о нем.

- Ерасыл пришел в центр, где я работал, в 2019 году. Он три раза в неделю по полтора часа занимался математикой. Тогда мальчик учился в 6-м классе. Я обратил внимание, как он быстро усваивает знания. Мы сблизились, как старший и младший. Наши предки всегда говорили, что нельзя отталкивать детей, которые стараются. Оказывается, Ерасыл узнал о моем переезде в аул из моей страницы в социальной сети.

«Ага, я хочу продолжать обучение у Вас», - написал он мне. Я в шутку ответил, чтобы приезжал сюда. И паренек обратился к своей маме, начал ее уговаривать. Как может мама отправить сына одного в далекий аул? Но, в конце концов, она дала свое разрешение.

В четвертой четверти 8-го класса Ерасыл пришел в школу села Кулынжол. Мама сама привела его ко мне. Я написал гарантийное письмо, с обязательством отвечать за его безопасность. Сейчас он учится здесь, живет в общежитии на втором этаже школы. Мы все, приехавшие из столицы учителя, живем там. Дети все понимают. Наверное, он почувствовал мою заботу. Это для меня большая ответственность. Стараюсь всегда хорошо контактировать с моим учеником.

- Расскажите о своей семье.

- Есть жена, один ребенок. Дочке уже 5 месяцев. Супруга была не против переезда в село. Только родители вначале были против. Но, я объяснил им, что нужно учить сельских детей.

- Какие у Вас есть собственные методы в обучении, воспитании детей?

- У меня нет своих книг или методов. Во-первых, стараюсь быть в дружеских отношениях с детьми. Хочу им быть наставником, не только учителем математики, всегда помогать ребятам, показывать путь. Когда ребенка выслушаешь, покажешь заинтересованность, установишь духовную связь, он проявляет старание. То есть, заинтересовывается, учится с усердием. Например, ученик любит играть в фишки, смотреть мульфильмы, снимать видео для тик-тока, или телефонные игры.

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Я играю с ним в фишки, иногда проигрываю. Тогда ученик понимает, что учитель такой же человек, как он. Я знаю математику, но не знаком со всеми подробностями игр на телефоне. Ученик учит меня, и мы сближаемся. Благодаря этому, он очень внимательно слушает меня на уроке. Как показал мой опыт, дети больше открываются вне школы. Поэтому, я стараюсь ходить с ними в кино, выезжать на природу. В результате, дети начинают тебя воспринимать не как строгого учителя, но и друга, старшего брата.

Заключая, скажу, что учитель со своими учениками должен быть на одной волне. Даже если они все не станут математиками, но найдут свое место в жизни, будут патриотами своей страны, в трудную минуту помогать нуждающимся - посчитаю свою работу выполненной.

У казахов есть поговорка «Учителя чти больше отца». И корреспондент побеседовал с учеником, оказавшимся вдали от родителей.

«Чтобы поступить в Назарбаев Интеллектуальную школу, изучить глубже математику, я пошел в центр дополнительного образования и познакомился с Алишером ага. Один год мне многое дал, не только в математике, но и в плане духовного роста. И во внеурочное время он общался со мной, давал советы. Я сильно растерялся, когда узнал, что учитель уехал в село Кулынжол. Сказал, что хочу в эту же школу, и он согласился. Директор школы тоже выразил готовность меня принять, если родители не будут против. Правда, их трудно было уговорить. В конце концов, убедил, собрал документы и приехал в аул. Почему я приехал сюда – хотел быть рядом с Алишером ага, сформироваться, как личность, достичь своей цели», говорит 15-летний Ерасыл Ерланулы.
Он также признается, что соскучился по своим родителям. Общается с ними по видеосвязи. Ерасыл - единственный сын в семье, есть старшая сестра. В будущем хочет стать инженером.

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