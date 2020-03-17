Не путать карантин с комендантским часом призвал аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к населению в связи с введением карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители и гости столицы. Инфекция охватила практически все страны мира. К сожалению, не обошла стороной и нас. Поэтому мы призываем наших жителей соблюдать правила личной гигиены, чтобы защитить себя и своих близких. При проявлении симптомов обращаться в республиканский call-центр 103 либо мы открыли дополнительный центр в службе iKomek -109», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что карантин вводится в целях безопасности всех граждан.

«Здесь прошу не путать карантин с комендантским часом. Комендантский час - это строгое соблюдение временного режима, то есть только в определенное время можно выходить из дома. Карантин это - для того, чтобы обезопасить наших граждан. Не следует посещать места массового скопления людей. Поэтому мы ограничили работу многих организаций. Всем мы должны объединиться вокруг общей проблемы, не поддаваясь панике, максимально ограничив себя в посещении объектов массового скопления, передвижения на общественном транспорте и в других мероприятиях с большим количеством людей», - отметил А. Кульгинов.

Режим карантина будет введен в Нур-Султане и Алматы с 00:00 часов 19 марта текущего года.