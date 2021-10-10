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    22:20, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Не пустившая в туалет второклассника учительница уволена с работы в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде учительницу гимназии №1, которая не отпустила ученика в туалет, уволили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В отделе образования города Караганды было завершено служебное расследование, которое касалось действия учительницы второго класса. Во время урока один из учеников попросился в туалет. Однако преподаватель не отпустила ребенка, в результате он описался прямо во время урока. Затем учительница позвонила маме ребенка, попросив ее принести чистую одежду для сына. О том, что учительница не пускала его в туалет, мальчик рассказал только дома. Родительница пожаловалась руководству школы на такое обращение с ее ребенком. После разбирательства учительницу уволили с работы.

    «В действиях учителя усмотрено нарушение функциональных обязанностей, а также несвоевременное информирование директора школы о случившемся. Педагогу надо было сразу проинформировать маму о причинах произошедшего и принести свои извинения. Учитель привлечена к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и уволена с 8 октября», - сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.


    Теги:
    Образование Карагандинская область Главная
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