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    15:56, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Не пускать пыль в глаза пообещал новый аким Шымкента

    Шымкент
    Фото: primeminister.kz

    В Шымкенте прошла вторая по счету встреча недавно назначенного акима города Габита Сыздыкбекова с жителями мегаполиса. Сегодня глава города выслушал чаяния жителей Аль-Фарабийского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Встречи с горожанами проходят в формате вопросов и ответов. После непродолжительного доклада акима Аль-Фарабийского района Рашида Мынбаева, к двум микрофонам, остановленным в актовом зале Южно-Казахстанского педагогического университета, выстроились очереди. Шымкентцы делились с новым акимом волнующими их проблемами, часть из которых не находит решение годами.

    Один из таких вопросов, тревожащих жителей не только Аль-Фарабийского района, но и всего Шымкента, касается пассажирского транспорта. В городе с более чем миллионным населением работают десятки маршрутов пассажирского транспорта, но большинство из них исчезают с городских магистралей после 20 часов и добраться из точки «А» в точку «Б» можно только на такси. Такая ситуация наблюдается в Шымкенте уже не один год и, несмотря на многочисленные обращения горожан, в управление транспорта и непосредственно к руководителям города, остается нерешенной.

    - Нужно время. Мы хотим сделать, чтобы было удобно горожанам. Необходимо сделать так, чтобы шымкентцы знали, какой номер автобуса, когда подойдет к остановке. Существующая система пассажирского транспорта не очень удобная, поэтому много проблем, - отметил Габит Сыздыкбеков, пообещав учесть все пожелания горожан.

    Сразу несколько шымкентцев попросили нового главу города обратить внимание на состояние парков и скверов. Какие-то из них, как небольшой сквер на пересечении улиц Байтурсынова и Туркестанской, просто прекратил свое существование, так как его территория была отдана под объекты бизнеса. Пришел в запустение и сквер у некогда популярного в Шымкенте ДК «Фосфорник». Где-то нет освещения, хороших дорожек.

    Аким города обещал и эти вопросы не оставить без внимания и побывать на каждом из проблемных участков.

    Шымкент
    Фото: Ирина Галушко/ МИА «Казинформ»

    Управляющая домом Алимбетова, 45 В Карлыгаш Рахиева поделилась проблемой экологического характера, которую испытывают жители этого и соседних домов из-за близкого соседства с одной из городских котельных.

    - Она стоит буквально в 20 метрах от нашего дома, и жители всех 88 квартир вынуждены круглый год дышать продуктами горения жидкого топлива, на котором работает котельная. 15 лет назад нам говорили, что она будет обеспечивать теплом и горячей водой только два объекта. Но, сейчас их уже восемь, и это, вероятно, не предел. Мы задыхаемся от выхлопов, нельзя открыть окна или просто выйти во двор. Кроме того, в 12 метрах от дома - две подземные емкости с топливом. А такое соседство просто опасно для жизни. Куда мы только не обращались, никто нас не слышит, - сказала домком.

    Габит Сыздыкбеков согласился с тем, что горожане должны дышать чистым воздухом и обещал активно содействовать решению проблемы. Всего новому главе города во время встречи было задано более двух десятков вопросов, каждый из которых он намерен не оставить без внимания.

    - Любая система требует времени, чтобы ее поменять. Я мог бы сейчас пустить пыль в глаза, пропиариться, но мне это не нужно. Я буду системно работать, - заверил шымкентцев Габит Сыздыкбеков.

    Теги:
    Акимат Общество Шымкент
    Автор
    Ирина Галушко
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