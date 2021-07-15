ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Не привитым от коронавируса запретят посещать общественные места в ряде регионов Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Местные власти в ряде провинций, расположенных на востоке Китая, на днях опубликовали постановления, требующие от граждан как можно быстрее пройти вакцинацию. Лицам, не прошедшим в обозначенные сроки вакцинацию, запретят посещать общественные места. Такие меры по вакцинации от коронавируса среди местного населения затронут провинции Чжэцзян и Цзянси.

К примеру, власти уезда Нинхай города Нинбо провинции Чжэцзян призвали всех местных жителей в возрасте старше 18 лет, не имеющих противопоказаний к вакцинации, поставить первую прививку до 25 июля, вторую – до 25 августа.

С 25 июля лицам, не прошедшим вакцинацию, запрещается посещать такие места, как стационарные отделения медицинских учреждений, дома престарелых, школы, детские сады, вузы, библиотеки, музеи, достопримечательности и др.



