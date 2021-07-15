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    09:00, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Не привитым от коронавируса запретят посещать общественные места в ряде регионов Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Не привитым от коронавируса запретят посещать общественные места в ряде регионов Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Местные власти в ряде провинций, расположенных на востоке Китая, на днях опубликовали постановления, требующие от граждан как можно быстрее пройти вакцинацию. Лицам, не прошедшим в обозначенные сроки вакцинацию, запретят посещать общественные места. Такие меры по вакцинации от коронавируса среди местного населения затронут провинции Чжэцзян и Цзянси.

    К примеру, власти уезда Нинхай города Нинбо провинции Чжэцзян призвали всех местных жителей в возрасте старше 18 лет, не имеющих противопоказаний к вакцинации, поставить первую прививку до 25 июля, вторую – до 25 августа.

    С 25 июля лицам, не прошедшим вакцинацию, запрещается посещать такие места, как стационарные отделения медицинских учреждений, дома престарелых, школы, детские сады, вузы, библиотеки, музеи, достопримечательности и др.



    Теги:
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