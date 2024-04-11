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    16:07, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Не приведет к массовому лишению родительских прав: Спикер Сената о новом законе

    Дети, родители, семья, подростки, мамы, папы
    Фото: pixabay.com

    Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей не направлен на лишение родительских прав. Нормы документа преследуют, прежде всего, цель защитить и обезопасить. Иная интерпретация в корне неверная. Такую позицию высказал Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения закона на заседании Палаты, передает агентство Kazinform.

    Как отметил Маулен Ашимбаев, закон разработан в рамках поручений Главы государства и нацелен в том числе на профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей. В этой связи Спикер Сената призвал коллег четко расставлять акценты, подробно говорить о значении норм, которые включены в этот закон, и доводить до общественности эту информацию.

    - Уже сегодня в действующем законодательстве, в законе о браке и семье, есть нормы, по которым лишаются родительских прав родители в случае совершения каких-то уголовных правонарушений. Но мы не видим массового лишения родительских прав. Такого не было в нашей истории. И соответственно нет никаких оснований, это мое личное мнение, считать, что закон, если он будет в дальнейшем одобрен и подписан Главой государства, приведет к массовому лишению родительских прав. Это некорректная и неправильная интерпретация. В законе нет таких норм. Поэтому здесь мы должны четко и ясно доводить до общественности, что закон не направлен на лишение родительских прав тех или иных родителей. Он работает на защиту женщин и обеспечение безопасности детей, – подчеркнул Спикер Сената, комментируя рассматриваемый закон.

    На заседании Палаты сегодня сенаторы рассматривают в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

    Теги:
    Насилие над детьми Сенат Парламента Бытовое насилие Закон и право Дети Женщины Законопроекты
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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