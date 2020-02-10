Не пришлось платить пошлину при постановке на учет ввезенной из России машины в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау при постановке на учет ввезенной из России машины не пришлось платить пошлину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Жительница Атырау оформила в спецЦОНе автомашину RAV4, пригнанную из России. Поскольку машина новая, 2020 года выпуска, приобретена в автосалоне, ей не пришлось платить пошлину. Она заплатит только так называемый утилизационный сбор», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Как пояснила сама владелица RAV4, «очень удобно, что спецЦОН работает в выходные дни. Всего час потребовалось, чтобы поставить на учет машину и получить номера».

Напомним, ранее в Атырау в спецЦОНе зарегистрировали первую машину, ввезенную из Армении.

Фото: rg.ru