Не препятствовать уборке снега призывают водителей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стражи порядка призывают водителей не препятствовать уборке снега на проезжей части дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

С 1 по 7 февраля управлением административной полиции ДП г.Нур-Султана выявлено семь фактов невыполнения требований по обеспечению дорожной безопасности при уборке снега с проезжей части дорог специализированной техникой.

В целях повышения уровня дорожной безопасности административной полицией повседневно ведется контроль за соблюдением требований выставления временных дорожных знаков и ограждений при производстве работ на дорогах, так как отсутствие дорожных знаков и ограждений, выставление дорожных знаков не в полном объеме и в недостаточном количестве, влечет угрозу дорожной безопасности.

В результате ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

«Просим водителей быть предельно внимательными к участкам, где ведутся дорожные работы и руководствоваться требованиями временных знаков, строго соблюдая ПДД.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, можно обратиться в колл-центр управления административной полиции ДП г. Нур-Султана, по телефонам: 69-75-75, 71-69-77, WhatsАpp 8-708-382-13-76», - дополнили в полиции.