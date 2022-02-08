+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Не препятствовать уборке снега призывают водителей в Нур-Султане

8 Февраля 2022 22:00
Поделиться:
Не препятствовать уборке снега призывают водителей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стражи порядка призывают водителей не препятствовать уборке снега на проезжей части дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
70 преступлений раскрыли помощники полиции в 2021 году в Павлодаре
Костанайские полицейские обыграли профессиональных футболистов Более 142 млн тенге потратили автолюбители на «красивые» номера в ЗКО Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы

С 1 по 7 февраля управлением административной полиции ДП г.Нур-Султана выявлено семь фактов невыполнения требований по обеспечению дорожной безопасности при уборке снега с проезжей части дорог специализированной техникой.

В целях повышения уровня дорожной безопасности административной полицией повседневно ведется контроль за соблюдением требований выставления временных дорожных знаков и ограждений при производстве работ на дорогах, так как отсутствие дорожных знаков и ограждений, выставление дорожных знаков не в полном объеме и в недостаточном количестве, влечет угрозу дорожной безопасности.

В результате ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

«Просим водителей быть предельно внимательными к участкам, где ведутся дорожные работы и руководствоваться требованиями временных знаков, строго соблюдая ПДД.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, можно обратиться в колл-центр управления административной полиции ДП г. Нур-Султана, по телефонам: 69-75-75, 71-69-77, WhatsАpp 8-708-382-13-76», - дополнили в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
70 преступлений раскрыли помощники полиции в 2021 году в Павлодаре
Костанайские полицейские обыграли профессиональных футболистов
Более 142 млн тенге потратили автолюбители на «красивые» номера в ЗКО
Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
4 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
5 Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
6 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Читайте также
Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы
Аким Алматы отменил ремонт проспекта аль-Фараби стоимостью два млрд тенге
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив