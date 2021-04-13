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    21:56, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Не представивших ПЦР-справку авиапассажиров не допустят к посадке – постановление главного госсанврача РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал новое постановление, которым запрещается допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не представивших справку ПЦР, передает МИА «Казинформ».

    В частности, главный государственный санитарный врач РК внес изменение в свое постановление от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан», которое гласит, что пассажиров, не представивших ПЦР-справку, не следует допускать к посадке на борт воздушного судна.

    Согласно документу, решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

    Решение же о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач Республики Казахстан, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

    Постановлением допускается с целью повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки организовывать передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.

    Прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на одну бригаду – не более 300 прививок.

    При этом в состав одной прививочной бригады входят: врач - 1, прививочная медсестра – 1 и при необходимости регистратор – 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при необходимости регистратор – 1.

    Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 14 апреля 2021 года.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


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