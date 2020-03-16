Не повышать цены на продукты питания поручил аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 15 марта аким области Ондасын Уразалин провел экстренное совещание в связи с объявленным в Казахстане режимом ЧП. В ходе совещания аким призвал руководителей торговых предприятий не повышать цены на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

На совещании, которое прошло с участием заместителей акима области, акимов Актобе и районов, руководителей госорганов, представителей торговых предприятий были рассмотрены вопросы обеспечения режима чрезвычайного положения, усиления профилактических мер.

«Со своей стороны нам нужно принять все необходимые меры по предотвращению распространения эпидемии. Нельзя проявлять халатность, мы должны со всей ответственностью выполнять все возложенные на каждого из нас задачи», - сказал Ондасын Уразалин.

Глава региона призвал жителей не паниковать. Крупные торговые сети «Дина», «Анвар», продуктовые магазины, а также учреждения, оказывающие государственные услуги продолжат свою работу.

Аким области поручил руководителям торговых предприятий не повышать цены на продукты питания, а также соблюдать меры предосторожности сотрудников. Руководителям предприятий общественного транспорта предстоит следить за проведением дезинфекционных мероприятий в автобусах.

Руководителю управления здравоохранения Асету Калиеву было поручено усилить информационно-разъяснительную работу в общественных местах, размещать объявления о признаках коронавируса COVID-19, а также увеличить производство масок в Актобе.

Акимам районов необходимо активизировать работу оперативных штабов.

«В Актобе ситуация стабильная. Я уверен, что благодаря ответственности, сплоченности, актюбинцы пройдут и это испытание», - сказал глава региона.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Казахстана в период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.