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Не повлечет ли снятие пенсионных накоплений повышения цен на медуслуги

Автор:  
Серик Сабеков
19 Февраля 2021, 20:06
Не повлечет ли снятие пенсионных накоплений повышения цен на медуслуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не повлечет ли снятие пенсионных накоплений повышения цен на медицинские услуги, ответили представители Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» у нас медицинские услуги оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, также разрешается проведение платных медицинских услуг. То есть на каждый вид медуслуги есть свои тарифы, есть свои цены, поэтому это также будет контролироваться», - сказала директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева, отвечая на вопросы на брифинге СЦК.

Ранее она ознакомила с правилами по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение. За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения.


Минздрав РК   Здравоохранение   ЕНПФ  
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