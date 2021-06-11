Не покупать продукты в местах стихийной торговли призывают санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске санитарные службы обеспокоены стихийной торговлей, развернувшейся возле торговых домов и на улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, стихийная торговля происходит в районе «Коммунального рынка», торгового комплекса «Корона», торгового дома «Караван». Купить у уличных продавцов можно все, что угодно, начиная от овощей и заканчивая рыбой и молочными продуктами.

«Несанкционированная торговля - это место, где осуществляется реализация пищевых продуктов с нарушением требований гигиенических нормативов, без документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, неизвестного происхождения и негарантированного качества. Без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и сопроводительных документов реализуется птица, молоко и молочная продукция, яйцо домашнего происхождения и другая животноводческая продукция. Стихийная уличная торговля представляет серьезную эпизоотическую опасность для жителей города Петропавловска из-за возможных пищевых отравлений и распространения инфекционных заболеваний, общих для людей и животных», - отметили в санслужбе.

В департаменте обращают внимание покупателей на то, что продукты на улице зачастую реализуются «с земли» в антисанитарных условиях, молоко продают в использованных ранее пластиковых бутылках, скоропортящиеся пищевые продукты хранятся вне холода, продавцы не проходили медицинские осмотры. При этом никто из продавцов не несет ответственности за качество продукции.

«Что покупаем на стихийном рынке и у кого? Мясные, рыбные продукты, сырые яйца – сальмонеллез, бруцеллез, тяжелые паразитарные заболевания; грибы, овощи, мясо, консервированные в домашних условиях – ботулизм; все скоропортящиеся пищевые продукты – острые кишечные инфекции и пищевые отравления. Ответ на второй вопрос очевиден, стоит только попросить продавца показать санитарную книжку», - добавили в санслужбе.

Большинство мест стихийной торговли располагаются вблизи транспортных магистралей, загрязняются товары пылью, выхлопными газами автомобилей.

«При регистрации инфекционной заболеваемости зачастую заболевшие связывают ее с употреблением продукции, приобретенной у частных лиц в местах стихийной торговли. Конечно, стихийная торговля по-прежнему привлекает покупателей относительной дешевизной. Но экономия эта только кажущаяся. Купив в местах стихийной торговли продукцию подешевле, чем в магазине, есть риск во много раз больше потратить на лекарства», - подчеркнули в департаменте санэпиднадзора.

Санитарные врачи напомнили, что торговля в неустановленных местах является административным правонарушением и влечёт штраф в размере до 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.