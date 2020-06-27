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Не покупать авиабилеты на зарубежные рейсы рекомендовали узбекистанцам

Автор:  
Мирас Куандыков
27 Июня 2020, 02:31
Не покупать авиабилеты на зарубежные рейсы рекомендовали узбекистанцам

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министерство транспорта РУ рекомендовало не приобретать авиабилеты на зарубежные рейсы, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что согласно решению специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, в Узбекистане карантин продлен до 1 августа 2020 года. При этом все ограничительные меры сохраняются до истечения указанного срока.

В этой связи, зарубежным авиакомпаниям были отправлены специальные ноты, в которых говорится, что узбекским авиакомпаниям пока не разрешено возобновлять авиаперевозки.

Так, согласно протоколу специальной комиссии за №29, в настоящее время ведется работа по определению «зеленых», «желтых» и «красных» рейсов. Основное внимание уделяется странам, где низкие показатели по коронавирусной инфекции.

Исходя из вышеуказанных фактов, в министерстве транспорта Узбекистана убедительно попросили не покупать авиабилеты.

«Авиасообщения с другими странами возобновятся исключительно по решению специальной комиссии. В данное время осуществляются только чартерные рейсы, утвержденные спецкомиссией», - отметили в пресс-службе министерства транспорта РУ.

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