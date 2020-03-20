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Не покидать свои дома без надобности попросили жителей Нур-Султана и Алматы

20 Марта 2020 11:08
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Не покидать свои дома без надобности попросили жителей Нур-Султана и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов попросил казахстанцев не покидать свои дома без надобности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Главы государства до 70% сотрудников государственных организаций перешли на дистанционную работу. Организациям Нур-Султана, Алматы независимо от форм собственности рекомендовано перевести работу на дистанционную форму. Тех, кто работает дистанционно, просим без необходимости не покидать свои дома. Подчеркиваю, что данные ограничительные меры распространяются только на Нур-Султан, Алматы», - сказал Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.

Он также отметил, что во всех регионах будут усилены меры по санитарной обработке, дезинфекции остановок, общественного транспорта, улиц и других социально значимых объектов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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