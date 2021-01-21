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    20:26, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Не покидать населенные пункты призывают полицейские жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели из-за метели призывают население отказаться от дальних автопоездок и пеших походов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 17 часов дороги по всем направлениям закрыли для всех видов транспорта из-за разыгравшейся непогоды.

    По информации пресс-службы департамента полиции, загородные трассы обслуживают 15 автопатрулей и один пост патрульной полиции.

    Наряду с обеспечением безопасности дорожного движения полицейские вместе со спасателями ориентированы на оказание необходимой помощи населению.

    «Просим отказаться от дальних автопоездок, взять под контроль несовершеннолетних детей, одеваться потеплее и при выходе из дома иметь с собой заряженный телефон», - обратился к североказахстанцам начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Полицейские напоминают, что экстренные телефонные номера: 102 (полиция) и 112 (единая дежурно – диспетчерская служба ДЧС) принимают сообщения круглосуточно. По ним можно позвонить, даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или отрицательный баланс.


    Теги:
    МВД РК Дороги Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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