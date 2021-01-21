Не покидать населенные пункты призывают полицейские жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели из-за метели призывают население отказаться от дальних автопоездок и пеших походов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 17 часов дороги по всем направлениям закрыли для всех видов транспорта из-за разыгравшейся непогоды.

По информации пресс-службы департамента полиции, загородные трассы обслуживают 15 автопатрулей и один пост патрульной полиции.

Наряду с обеспечением безопасности дорожного движения полицейские вместе со спасателями ориентированы на оказание необходимой помощи населению.

«Просим отказаться от дальних автопоездок, взять под контроль несовершеннолетних детей, одеваться потеплее и при выходе из дома иметь с собой заряженный телефон», - обратился к североказахстанцам начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Полицейские напоминают, что экстренные телефонные номера: 102 (полиция) и 112 (единая дежурно – диспетчерская служба ДЧС) принимают сообщения круглосуточно. По ним можно позвонить, даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или отрицательный баланс.