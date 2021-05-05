НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не поджигать сухую траву вокруг участка своих домов просят столичных жителей в городском ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан Сабит Битаев в ходе онлайн-брифинга, с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода увеличиваются случаи возникновения пожаров и загораний. За 20 дней пожароопасного периода на территории города Нур-Султана зарегистрировано 93 случая горения сухой растительности и камыша (сухостой – 88, камыш - 5), что в 5 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, где произошло 18 загораний (сухостой – 14, камыш - 4). При этом, общая площадь горения составила 73 641 м2 (сухостой – 72 971 м2, камыш – 670 м2), что в 16 раз больше в сравнении с прошлом годом, где площадь горения составляла 4 540 м2 (сухостой – 3 430, камыш – 1 110).

«Основными причинами возникновения загораний сухой растительности являются неосторожное обращение с огнём, курение (брошенный окурок) и нарушение правил пожарной безопасности. С наступлением теплых весенних дней жителями города началась активная уборка частного подворья, территорий организаций и улиц. Только за эту неделю выявлено 10 фактов отжига мусора и сухой растительности жителями жилых и дачных массивов. Вследствие несоблюдения правил пожарной безопасности, а также халатного отношения со стороны населения обычный, казалось бы, отжиг отходов, может привести к пожару. Из чего невольно следует вывод, что основным источником горения сухой травы является человек», - сказал Сабит Битаев.

Спикер добавил, что основой предупреждения любого пожара является профилактика. В связи с чем Департаментом с начала пожароопасного периода активно проводятся разъяснительные профилактические работы. Ежедневные объезды территории столицы показали, что загораниям сухой растительности способствует несвоевременный скос сухостоя и камыша, выполнение которого осуществляется местными исполнительными органами. Не проведение данных работ приводит к плачевным последствиям.

Было отмечено, что с целью предотвращения пожаров и возгораний каждому гражданину необходимо:

· Не поджигать сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;

· Сжигание отходов и тары необходимо осуществлять на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений;

· Сжигание отходов и тары необходимо проводить в специально отведенных для этих целей местах и под контролем обслуживающего персонала;

· Не бросать на землю горящие спички и окурки;

· У каждого жилого строения установить ёмкость с водой (дачные общества, частные жилые массивы);

· Не разрешать детям играть с пожароопасными предметами.

Напомним, с начала года на территории столицы зарегистрировано 300 пожаров. Помимо этого, в ходе брифинга была названа причина пожара в одном из столичных кафе.