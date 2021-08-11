Не подключать к теплу неподготовленные дома предложили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов недоволен темпами подготовки к отопительному мезону многоэтажных жилых домов в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава города Булат Жумабеков сообщил, что из 1 106 многоэтажных жилых домов к приему тепла готовы 593. По словам градоначальника, темпы подготовки к отопительному сезону этого года превышают прошлогодние. Тогда на эту же дату промывку и опрессовку прошли 496 многоэтажек. Проблемными являются так называемые бесхозные дома, где нет никакой формы управления. Б.Жумабеков предложил в этом году не подключать к теплу дома, где не проведут подготовку к отопительному сезону.

Однако аким области Кумар Аксакалов считает, что темпы слабые и с бесхозными домами должны работать чиновники горакимата.

«Середина августа – всего 53% домов прошли промывку и опрессовку. Паспорт готовности получили 472 дома. Уже через месяц, возможно, начнем отопительный сезон, а дома не готовы. Бесхозные дома – это ваша работа. Объясняйте людям преимущества, они должны видеть, что риски снижаются в отопительный сезон при подготовке», - сказал К.Аксакалов.

В прошлом году за отопительный сезон в городской акимат поступило 167 обращений. В том числе в 55-ти случаях аварии произошли в домах, где не провели промывку и опрессовку системы отопления.

Последние два года отопительный сезон в Петропавловске из-за погодных условий начинали во второй декаде сентября.