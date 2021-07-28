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Не поделили очередь в магазине: женщина избила жительницу Темиртау

28 Июля 2021 04:04
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Не поделили очередь в магазине: женщина избила жительницу Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Не поделив очередь в магазине, женщина избила жительницу Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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23 июля в Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило сообщение о том, что возле одной из торговых точек произошел серьезный конфликт между двумя жительницами города.

На место происшествия последовал ближайший наряд батальона патрульной полиции. Потерпевшей оказалась 37-летняя женщина, сообщившая, что находилась в магазине, где у нее возникла словесная ссора с одной из посетительниц по поводу очереди. Конфликт продолжился и на улице, где разгоряченная злоумышленница нанесла потерпевшей телесные повреждения, разбив ей очки и сломав сотовый телефон.

По горячим следам патрульные задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя женщина. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.

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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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