Не поделили очередь в магазине: женщина избила жительницу Темиртау
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Не поделив очередь в магазине, женщина избила жительницу Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
23 июля в Восточный отдел полиции УП города Темиртау поступило сообщение о том, что возле одной из торговых точек произошел серьезный конфликт между двумя жительницами города.
На место происшествия последовал ближайший наряд батальона патрульной полиции. Потерпевшей оказалась 37-летняя женщина, сообщившая, что находилась в магазине, где у нее возникла словесная ссора с одной из посетительниц по поводу очереди. Конфликт продолжился и на улице, где разгоряченная злоумышленница нанесла потерпевшей телесные повреждения, разбив ей очки и сломав сотовый телефон.
По горячим следам патрульные задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя женщина. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.
- Наркотики пытались перебросить в колонию Уральска
- Миллион тенге украл у знакомого житель Байконура
- Жесткое столкновение автобуса с легковушкой попало на видео в Алматы
- Массовое отравление в центре соцуслуг прокомментировали в акимате Алматы
- Самолет санавиации вынужденно сел в степи из-за пыльной бури в Мангыстау
- Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана