Не подбирать птенцов и детенышей диких животных призывают жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Северо-Казахстанской области обеспокоены участившимися случаями подбора птенцов и детенышей диких животных жителями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, в области встречаются 57 видов млекопитающих и 283 вида птиц. Среди них есть редкие и занесенные в Красную книгу РК.

«Сейчас как раз тот период, когда на прогулке по лесу или даже городскому парку, можно встретить детенышей зверей и птиц. К сожалению, участились случаи подбора гражданами детенышей диких животных и птиц. Следует помнить – подбирать детёнышей диких зверей и птиц категорически запрещено. Не нужно вмешиваться в естественное развитие дикой природы. Кажущийся беспомощным или брошенным детеныш дикого животного – вовсе не сирота. Его родители могли отлучиться в поисках пищи либо могли покинуть детеныша из-за присутствия человека. Ни в коем случае не стоит брать «найденыша» в руки. Даже одно прикосновение может стать причиной отказа животного-родителя от детёныша», - отметили в инспекции.

Специалисты обратили внимание на то, что дикое животное, выращенное в домашних условиях, за редким исключением, не сможет вернуться в естественную среду обитания либо потребуется продолжительный и тяжелый период адаптации.

«Незаконное изъятие из среды обитания и содержание диких животных в неволе является административным правонарушением и влечет ответственность. Если вы встретили детеныша дикого животного, то следует как можно скорее уйти. Важно помнить, что при изъятии детёнышей их родители могут находиться неподалёку. Такие крупные звери, как лось или кабан, защищая своих детенышей, могут быть опасны для жизни людей», - добавили в ведомстве.

О больных и раненых животных сотрудники Северо-Казахстанской областной инспекции просят сообщать по номеру телефона (7152)46-41-31 или на электронный адрес [email protected].