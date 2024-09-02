Не платят должных налогов – Президент поручил разобраться с майнинг фермами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости улучшения нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться, — сказал Глава государства в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

Кроме того, по его словам, в 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море.

— Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов, — добавил Президент.

Ранее стало известно, что майнинговые фермы в Казахстане незаконно заработали 36 млрд тенге.