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    12:20, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Не платят должных налогов – Президент поручил разобраться с майнинг фермами

    Ўзбекистонда йил бошидан буён 26 та майнинг ферма фош қилинди
    Фото: istockphoto.com

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости улучшения нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться, — сказал Глава государства в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

    Кроме того, по его словам, в 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море.

    — Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов, — добавил Президент.

    Ранее стало известно, что майнинговые фермы в Казахстане незаконно заработали 36 млрд тенге. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Майнинг Налоги Послание Президента РК-2024 Биржи
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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