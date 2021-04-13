Не передавать свои ЭЦП чужим лицам попросили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП и ненадлежащей защиты электронной подписи установили в прошлом году. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Руслан Абдикаликов, комитетом ведется государственный контроль в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи.

«Важно отметить, что ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия. К нам поступают многочисленные материалы и жалобы по фактам незаконной передачи физическими и должностными лицами принадлежащих им ЭЦП третьим лицам. Наиболее распространенные случаи – это когда руководители организаций, в том числе госорганов, оставляют свои ЭЦП без присмотра, не отзывают ЭЦП уволившихся работников, передают свои ЭЦП другим сотрудникам. Следствием таких действий обычно является неправомерное использование ЭЦП. Имелись случаи, когда при помощи незаконно переданного ЭЦП оформлялись доверенности, подписывались финансовые документы», - рассказал Руслан Абдикаликов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По фактам передачи ЭЦП комитетом возбуждаются административные дела по статье 640 КоАП РК и налагается взыскание в размере от 15 до 50 МРП. По сообщению председателя комитета, за 2020 год установлено более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП и ненадлежащей защиты электронной подписи, с начала 2021 года рассмотрено шесть дел, в производстве находятся еще три дела.

«В этой связи хотелось бы призвать граждан ни в коем случае не передавать свои ЭЦП другим лицам и не оставлять без присмотра, а также помнить, что никто не вправе требовать у вас передачу ключа», - обратился глава комитета.