Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Не паниковать по поводу риска землетрясений призвали казахстанцев в МЧС

14 Марта 2023, 14:32
Не паниковать по поводу риска землетрясений призвали казахстанцев в МЧС Фото: Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не паниковать по поводу риска землетрясений в нескольких регионах призвал казахстанцев официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, силы и средства территориальных подразделений МЧС всегда в полной боевой готовности.

«Вместе с тем, есть соответствующие планы межведомственного взаимодействия и есть соответствующие планы проверок наших территориальных подразделений и структурных подразделений, в ходе отработки которых проверяется их готовность», - сказал Руслан Иманкулов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также сообщил, что прогноз о риске землетрясений действительно был, но никаких панических настроений в данном случае быть не должно.

«Все, что необходимо довести до населения, доведем», - уточнил представитель ведомства.

Он также отметил, что МЧС не отправляло никаких документов в адрес акимов Алматы, Алматинской и Жетысуской областей на фоне риска землетрясений. По его словам, в этом нет необходимости.


Новости по теме
Землетрясение силой 4,7 произошло в Эгейском море
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске
Теги:
Читайте также
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
Три человека получили травмы при резком спуске эскалатора в одном из столичных ТРЦ
11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске
Землетрясение силой 4,7 произошло в Эгейском море
Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области
116 человек эвакуировали с дачных участков в Актюбинской области
Взрывные работы на реках продолжают в Карагандинской области
Угрозы подтопления Атбасара нет – ДЧС Акмолинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей