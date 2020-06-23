Не паниковать и не бежать в аптеки призвал алматинцев главврач города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призвали не заниматься самолечением и не бежать в аптеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас мониторим социальные сети и видим, что много пишут о том, что не могут найти лекарство в аптеках. В частности, речь идет о каких-то противовирусных препаратах. Здесь я бы хотел предостеречь население в том плане, что нельзя заниматься самолечением, нельзя верить фейковым новостям, где говорится, что с целью профилактики можно пропить курс тех или иных препаратов. Якобы это обезопасит от заражения или минимизирует последствия болезни», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

Он отметил, что любое лечение должно быть согласовано с врачами, в противном случае оно будет либо бесполезным, или опасным.

«Поэтому я призываю население не вдаваться в панику, не бежать в аптеки для закупа каких-то препаратов, не понимая их действие, показания и противопоказания. В этом плане нужно быть очень осторожным», - подчеркнул он.