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«Не отступив перед смертельной опасностью»: отличившихся полицейских наградили в МВД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Июня 2023, 11:55
«Не отступив перед смертельной опасностью»: отличившихся полицейских наградили в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов наградил особо отличившихся сотрудников полиции. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь Дня казахстанской полиции в Астане сотрудники МВД возложили венки и гирлянды цветов к Монументу стражам правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на торжественном собрании наградил отличившихся сотрудников», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Обращаясь к личному составу, глава ведомства выразил особые слова благодарности ветеранам, внесшим вклад в становление и развитие органов внутренних дел, воспитание молодых сотрудников и сохранение традиций.

«Отдельного уважения за понимание, терпение и поддержку заслуживают и члены наших семей, сказал министр. Священным долгом для всех сотрудников органов внутренних дел служит память о погибших товарищах, кто, не отступив перед смертельной опасностью, до конца остался верным присяге и служебному долгу, охраняя правопорядок и спокойствие в стране», – подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о статусе полицейского в Казахстане.


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