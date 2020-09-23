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Не отказываюсь ни от одного слова – Толеутай Рахимбеков о тех, кто разваливал село

Автор:  
Арайлым Мұрат
23 Сентября 2020, 19:28
Не отказываюсь ни от одного слова – Толеутай Рахимбеков о тех, кто разваливал село

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК журналист задал вопрос первому заместителю председателя НДПП «Ауыл» Толеутай Рахимбекову по поводу его высказанных слов в адрес тех, кто разваливал село и сельское хозяйство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции представитель СМИ озвучила свой вопрос Толеутай Рахимбекову.

«Когда на ваше имя поступали жалобы, из ваших страниц в социальных сетях была такая запись: Дословно цитируя на русском языке, отвечу так. Назову фамилии этих агашек, назову фамилии тех, кто разваливал село и сельское хозяйство Казахстана. А сейчас превратились в агроолигархов на гигантских бюджетных субсидиях, поднимали свой агробизнес на бюджетных деньгах, выделенных на науку. А сейчас пытаются учить народ, как поднимать село на своих мнимых успехах. Проинформирую фактами и цифрами. Но не сейчас. Чуть позже». Кажется, пришло время. Как руководитель партии «Ауыл», рассказываете, что вы вместе с народом. Отвечаете ли вы за свои слова? Можете ли озвучить эти имена, факты в прямом эфире?» - спросила журналист.

Толеутай Рахимбеков ответил, что от своих слов не отказывается.

«Я не отказываюсь ни от одного написанного слова. Даже сейчас готов написать эти слова. Я держу свое слово. Все это готов доказать, но сейчас брифинг связан с общими вопросами по деятельности партии. Если у вас будут вопросы лично ко мне, я на связи. Я готов ответить на них», - прокомментировал Толеутай Рахимбеков.


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