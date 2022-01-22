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Не остаются в стороне: волонтеры столицы проходят ревакцинацию от COVID-19

22 Января 2022 21:17
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Не остаются в стороне: волонтеры столицы проходят ревакцинацию от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Волонтеры столицы активно проходят ревакцинацию против коронавирусной инфекции и призывают население последовать их примеру и пройти иммунизацию. Накануне часть из них получила повторную вакцину в прививочном пункте в ТРЦ «Абу Даби Плаза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Волонтеры стали одной из главных сил в борьбе с эпидемией. Они работают в пунктах вакцинации, больницах, инфекционных стационарах, помогают казахстанцам на самоизоляции, оказывают поддержку нуждающимся, пожилым людям, и все это на добровольной безвозмездной основе.

«Наши ребята до сих пор работают в ковидных госпиталях. Там тяжело не только физически, но и морально. Допустим, лежит человек, улыбается, разговаривает, а потом ему вдруг резко становится плохо, нужен кислород. Ребята видят все своими глазами, поэтому вопрос о вакцинации и ревакцинации у них не стоит остро», - говорит председатель РОО «Медицинская молодежь Казахстана» Абылайхан Әбдірәш.

Волонтер «Астана жастары» Дамир Айтымов стал одним из первых, кто прошел ревакцинацию. Молодой человек во время пандемии коронавируса, находился в гуще событий. Он помогал людям соблюдать карантинные меры, также раздавал маски, перчатки, антисептики.

«Не хотел оставаться в стороне. Тяжело было видеть как люди болеют. Получил вакцину и стал помогать волонтерам, которые работали в «красной зоне». Сейчас пришел на ревакцинацию. В столице опять растет число заболевших. Это говорит о том, что наш иммунитет ослабевает, вирус мутирует. Хочется, чтобы все казахстанцы понимали – наше здоровье, в наших руках», – поделился он.

Напомним, только вакцинация и ревакцинация позволят защитить здоровье граждан, остановить пандемию и вернуться к прежнему ритму жизни.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Волонтёрство   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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