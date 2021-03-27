Не оставляйте машины на обочинах: столичные коммунальщики обратились к водителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники коммунальных служб столицы обратились к автолюбителям с просьбой не оставлять машины на обочинах улиц и в неположенных местах, так как они мешают уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В последние дни в Нур-Султане наблюдается аномально снежная погода. Количество выпавших за несколько дней осадков превысило месячную норму в несколько раз. Коммунальные службы работают в бесперебойном режиме в две смены. Ежедневно на уборку улиц, тротуаров, дорог, площадей и других общественных пространств столицы от снега выходит до двух тысяч дорожных рабочих и около 1 500 единиц специализированной техники.

Вместе с тем, нередко проведение снегоуборочных работ затрудняют машины, оставленные на обочинах дорог или хаотично припаркованные во дворах домов, у подъездных путей. Это мешает спецтехнике проехать и вычистить заставленные автотранспортом участки.

«Уважаемые жители и гости столицы! Убедительно просим вас не оставлять машины на обочинах, не парковать свои автомобили в неположенных местах, не загораживать проезд, поскольку зачастую по этой причине спецтехника не может проехать и убрать снег на этих участках. Все это затрудняет и замедляет проведение снегоуборочных работ. Давайте вместе сделаем город чище и комфортнее!», - обратились коммунальщики к астанчанам.