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    20:21, 26 Март 2021 | GMT +6

    Не оставляйте машины на обочинах: столичные коммунальщики обратились к водителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники коммунальных служб столицы обратились к автолюбителям с просьбой не оставлять машины на обочинах улиц и в неположенных местах, так как они мешают уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В последние дни в Нур-Султане наблюдается аномально снежная погода. Количество выпавших за несколько дней осадков превысило месячную норму в несколько раз. Коммунальные службы работают в бесперебойном режиме в две смены. Ежедневно на уборку улиц, тротуаров, дорог, площадей и других общественных пространств столицы от снега выходит до двух тысяч дорожных рабочих и около 1 500 единиц специализированной техники.

    Вместе с тем, нередко проведение снегоуборочных работ затрудняют машины, оставленные на обочинах дорог или хаотично припаркованные во дворах домов, у подъездных путей. Это мешает спецтехнике проехать и вычистить заставленные автотранспортом участки.

    «Уважаемые жители и гости столицы! Убедительно просим вас не оставлять машины на обочинах, не парковать свои автомобили в неположенных местах, не загораживать проезд, поскольку зачастую по этой причине спецтехника не может проехать и убрать снег на этих участках. Все это затрудняет и замедляет проведение снегоуборочных работ. Давайте вместе сделаем город чище и комфортнее!», - обратились коммунальщики к астанчанам.


    Теги:
    Астана Экология Акимат ЖКХ Благоустройство
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