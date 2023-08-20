Не оставлять студентов с проблемой проживания один на один поручил Саясат Нурбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек проверил готовность к новому учебному году общежитий Satbayev University, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.



Министр подчеркнул, что в предстоящем учебном году необходимо обеспечить студентов общежитиями и не оставлять студентов с проблемой проживания один на один. Решение этого вопроса является первоочередным и находится на личном контроле Министерства науки и высшего образования.

В настоящее время в Satbayev University 5 общежитий и Дом молодых ученых на 2075 мест. Кроме того, подписан меморандум с 7 хостелами на 616 мест. Ведутся переговоры с еще несколькими хостелами, чтобы получить дополнительно 1999 мест.

При этом в университет поступило 2400 заявлений на получение места в общежитии. Распределение мест осуществляется комиссией в строгом порядке. Студентам помогает специально созданный ситуационный центр, работающий 24/7. Прозрачность процесса обеспечивает студенческий деканат.

Также министр дал специальное поручение внимательно следить за безопасностью каждого студента и обеспечить ему комфортную обстановку для учебы.

Ознакомившись с проделанной работой, министр положительно оценил работу руководства ситуационного центра и всего университета в целом.