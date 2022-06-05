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    17:43, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Не оставлять приписки в бюллетенях на референдуме призвала омбудсмен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова сообщила о распространении в мессенджерах аудиосообщений с призывами оставлять приписки в бюллетенях во время голосования на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, аудиосообщение содержало призыв приходить на избирательный участок и требовать 33 бюллетеня с учетом количества предлагаемых поправок в Конституцию РК. После получения бюллетеней отправитель просил приписывать в них несогласие с некоторыми из вопросов. Э.Азимова добавила, что такие приписки делают автоматически бюллетень недействительным.

    «Такое разъяснение, честно говоря, является не то, что неправильным и недостоверным, а оно целенаправленно разрушает гражданскую активность и готовность принять участие в референдуме (…) В то же время в сообщении хотя и говорится: «придите на референдум, чтобы ваш голос не использовал кто-то другой» - фактически людей целенаправленно толкают на то, чтобы их голос стал недействительным», - пояснила омбудсмен.

    Сам бюллетень содержит один вариант вопроса о принятии изменений и дополнений в Конституцию РК и два варианта ответа: «да» и «нет». Бюллетень заполняется в кабине для тайного голосования. В бюллетене можно поставить любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который гражданин голосует. Не допускается проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких-либо исправлений.

    Ранее Эльвира Азимова сообщила о двух случаях, когда казахстанцы не смогли проголосовать на референдуме из-за прописки.


    Теги:
    Общество Референдум
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