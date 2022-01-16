«Не осталось ничего, что собрала за все годы»: мастерская художницы полностью сгорела во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У художницы-иллюстратора Марии Ильницкой во время беспорядков мародеры полностью уничтожили мастерскую. На данный момент художница переживает трудные времена. Казахстанцы сегодня выражают слова поддержки, а неравнодушные граждане желают перечислить средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Творчество художницы можно посмотреть на ее странице в Instagram . Свой последний пост Мария Ильницкая посвятила своей мастерской, а именно, которой уже нет.

Мария Ильницкая кратко рассказала корреспонденту агентства «Казинформ» о своей деятельности.

«С 2009 года начала официально работать в Казахстане, по новой появившейся тогда только профессии - коммерческий иллюстратор. Занимаюсь по сей день живописью и цифровой графикой для рекламных компаний. До недавнего времени из моей профессиональной деятельности выросла маленькая дизайн-студия и личный бренд одежды», - отметила художница-иллюстратор.

Мародеры во время беспорядков в Алматы полностью уничтожили мастерскую Марии Ильницкой. Она начала свое дело с маленькой мастерской и полгода назад переехала в большую студию, расположенную на площади Республики, 13.

«Именно там основала офис для работы и творческую студию для написания картин красками. 4 января я вышла из офиса, предполагая, что улица Назарбаева перекрыта, как всегда в моменты праздников или приезда государственных руководителей. Думала завтра утром, когда выйду на работу, уже будет привычная возможность заказать такси до здания офиса, но увы, эти волнения затянулись. Доступа к зданию на площади уже не было, я звонила на все мобильные охраны и городские телефоны с 5 января, чтобы попросить их запустить меня или самим им вынести мой паспорт и паспорта детей из моего офиса, но увы», - рассказывает собеседница.

Также Мария Ильницкая ответила на вопрос, полностью ли сгорела ее мастерская.

«Вы знаете, максимальный урон, что я предполагала, - это гарь от пожара снизу заполнила наш последний этаж и провоняла одежду, которую мы только отшили в огромном количестве. Уже искала химчистки, которые примут такой объем футболок и худи… Но…не осталось ничего. Ни стен, ни окон, ни дверей… Именно с моей студии начался поджог самого края здания», - вспоминает художница.

Она прокомментировала возможность кражи мародерами вещей или техники.

«Изначально мы думали с коллегой, что вынесли компьютеры. Я очень паниковала, так как на них конфиденциальная информация моих клиентов, для которых я рисовала эксклюзивные картины. Но после первого заявления в полицию на кражу, мы немного порылись в обломках и нашли всю технику под упавшей стеной. Я спокойна, что информацию с этих компьютеров не выкрали», - поделилась художница.

Мария Ильницкая надеется на помощь со стороны государства.

«К сожалению не осталось ничего, что я собрала по своей профессии за все годы работы. Издания со всего мира, которые публиковали мои рисунки, инструменты для рисования. Всё сгорело там, не считая обычной для работы техники. Буду благодарна за любую поддержку, которую сможет ко мне обратить государство, хотя я понимаю, что сейчас есть более глобальные проблемы в стране», - отмечает она.

Также Мария Ильницкая прокомментировала, как могут ей помочь и неравнодушные граждане страны.

«Очень много, неожиданно много, людей неравнодушны к моей личной трагедии. Слова поддержки, которые мне пишут с 12 января, помогают не скатиться в депрессию, мои друзья из ресторанного бизнеса планируют устроить благотворительный вечер, благодарна каждому человеку, за каждую уделённую минуту своей жизни моему происшествию», - обратилась Мария Ильницкая.