Не нужно торопиться с полным отказом от возможности применения смертной казни – профессор Саттар Рахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение подготовить закон с целью гармонизировать нормы Уголовного кодекса РК с положениями Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Закон о ратификации Протокола был подписан Президентом в январе текущего года. О важности и значении разработки и принятия такого Закона в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал доктор юридических наук, профессор Саттар Рахметов.

По мнению ученого, Казахстану не следует торопиться с полным отказом от возможности применения смертной казни, как это сделано уже во многих странах. Сохранение возможности применения этого наказания в военное время необходимо в связи неспокойной в современный период международной обстановкой. Если будет кем-либо развязана война против Казахстана, специфика современных военных действий не позволит Парламенту нашей страны принимать законы, в том числе по пересмотру санкций норм УК.

«По уголовному законодательству нашей страны смертная казнь является исключительной мерой наказания. Исключительность этой меры заключается в том, что государство, исполняя эту меру наказания, вынуждено лишает осужденного жизни – высшей ценности человека. Во-вторых, это наказание применяется исключительно редко, при наличии особо отягчающих обстоятельств совершения ограниченного круга наиболее опасных видов преступлений», – говорит С. Рахметов.

Профессор отмечает, что смертная казнь в законодательстве многих стран существовала тысячелетиями, но в современный период тема смертной казни относится к числу дискуссионных. Одним из первых, кто выступил против смертной казни был выдающийся итальянский просветитель и гуманист Ч. Беккариа, который еще в 1764 году издал труд «О преступлениях и наказаниях», в котором сформулировал основные этические, уголовно-политические и юридические аргументы против смертной казни, убедительно доказывая на историческом опыте реальную возможность отказа от этой меры без каких-либо потрясений, показывая, что излишне суровые наказания лишь ожесточают нравы людей.

В настоящее время, все шире и последовательнее, мировое сообщество идет к отмене и ограничению смертной казни. Противники смертной казни приводят серьезные доводы. Прежде всего, всегда есть возможность судебной ошибки при назначении наказания в виде смертной казни. Смертная казнь не удерживает людей от совершения преступлений. Казнь исключает возможность исправления преступника. Достижение целей наказания возможно путем применения другого вида наказания, например, пожизненного лишения свободы. По мнению противников этой меры, смертная казнь есть то же убийство, но совершаемое государством. У государства нет права на смертную казнь. Обращается также внимание на безнравственность смертной казни – возникает проблема палача. Смертная казнь причиняет страдания приговоренному, в то время, как например, в части 2 статьи 39 УК РК записано, что наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Ученый юрист напоминает, что в статье 22 первого Уголовного кодекса, который действовал на территории Казахстана – в Уголовном кодексе Казахской ССР 1959 года, – было установлено, что применение смертной казни допускается в виде исключительной меры наказания, вплоть до ее полной отмены, за государственные преступления, предусмотренные специальным Законом, за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а также в отдельных случаях – за некоторые другие особо тяжкие преступления. То есть за довольно большой круг общественно опасных деяний можно было предусмотреть наказание в виде смертной казни.

В Уголовном кодексе Республики Казахстан 1997 года наказание в виде смертной казни предусматривалось в 18 составах преступлений. В ст. 49 было указано, что расстрел, как исключительная мера наказания устанавливается за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. Таким образом, был существенно ограничен круг деяний, за совершение которых может быть назначена смертная казнь.

В действующем УК, принятом 3 июля 2014 года (далее - УК), наказание в виде смертной казни предусмотрено в санкциях 17 статей Особенной части УК.

«В целях дальнейшей гуманизации уголовной политики государства Указом Президента Республики Казахстан от 17 декабря 2003 года «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь» в Республике Казахстан введен мораторий на исполнение смертной казни до решения вопроса о ее полной отмене. С указанного времени исполнение приговоров, по которым осужденным назначено наказание в виде смертной казни, приостанавливается на время действия моратория. До введения моратория наказание в виде смертной казни назначалось в 2002 году – в отношении 22 осужденных, в 2003 году - в отношении 17 осужденных. Мораторий не запрещает возможность назначения судами наказания в виде смертной казни. Поэтому, в 2004 году это наказание было назначено в отношении 1 осужденного, в 2005 году - в отношении 2 осужденных, в 2006 году - в отношении 3 осужденных. Все они совершили убийство при отягчающих обстоятельствах. В последующие годы наказание в виде смертной казни судами не применялось», – сообщает С. Рахметов.

При этом, как отмечает профессор, после объявления моратория на смертную казнь роста числа регистрируемых особо тяжких преступлений, за которые наказание в виде смертной казни могло быть назначено, не наблюдается. Это подтверждается статистическими данными Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Например, до объявления моратория в 2003 году в Республике Казахстан были зарегистрированы 3268 особо тяжких преступлений, по 17 из которых предусмотрено наказание в виде смертной казни. По итогам прошедшего 2020 года указанных преступлений зарегистрировано 2069. Этим подтверждается вывод о том, что неприменение указанного вида наказания не повлекло рост числа наиболее опасных преступлений, за совершение которых предусмотрена смертная казнь. Это свидетельствует о низком профилактическом потенциале наказания в виде смертной казни.

Далее, эксперт напоминает, что Казахстан ратифицировал Второй Факультативный протокол со следующей оговоркой: «Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного Протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера в военное время». Обсуждаемые в настоящее время поправки в законодательство по вопросам смертной казни предусматривают сокращение с 17 до 4 числа преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь. К ним относятся: развязывание или ведение агрессивной войны; применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Казахстан; убийство лиц, сдавших оружие или не имеющих средств защиты, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинских работников, санитарного и духовного персонала, военнопленных, гражданского населения на оккупированной территории или в районе военных действий, иных лиц, пользующихся во время военных действий международной защитой; геноцид, совершенный в военное время. Это наказание, согласно законопроекта, будет применяться только в военное время за совершение указанных выше четырех видов преступления, совершенных в военное время.

«Можно было полностью отказаться от наказания в виде смертной казни, как это сделали подавляющее большинство европейских стран, некоторые соседние страны – Республика Узбекистан и Кыргызская Республика. Но торопиться с этим не следует по причинам, указанным выше», – говорит С. Рахметов.

Ученый также отмечает, что нормы Особенной части УК, в которых планируется сохранить наказание в виде смертной казни, направлены на соблюдение норм международных конвенций: Гаагской Конвенции 1907 года «О законах и обычаях войны»; Конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны»; Конвенции o мирном решении международных столкновений.

В заключение, С. Рахметов рассказал о том, как применяется наказание в виде смертной казни в Китайской Народной Республике, в которой, наряду с некоторыми другими странами, этот вид наказания активно применяется в целях борьбы с преступностью.

«По уголовному законодательству этой страны возможна отсрочка исполнения смертного приговора сроком на два года, если суд придет к выводу, что в немедленном приведении такого приговора в исполнение нет необходимости. В период отсрочки исполнения смертного приговора осужденные заняты обязательным трудом. Если лицо, которому была предоставлена отсрочка, совершит в течение срока отсрочки новое умышленное преступление, приговор о смертной казни приводится в исполнение. В случае искупления вины и реальных заслуг смертная казнь после истечения срока отсрочки может быть заменена наказанием в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет», – отмечает профессор.

При этом, как сообщил С. Рахметов, наибольшее число статей, по которым возможно применение смертной казни, приходится на главу 3 УК КНР «Преступления против социалистического рыночного экономического порядка» – здесь их 20. Еще 13 статей в главе «Преступления против общественного порядка и порядка управления», 11 статей в главе «Преступления против прав личности и демократических прав граждан»; 11 статей в главе «Преступления военнослужащих против воинского долга» и 9 статей в главе «Преступления против государственной безопасности».