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Не нужно создавать искусственный ажиотаж – Елжан Биртанов о масках

20 Февраля 2020 16:05
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Не нужно создавать искусственный ажиотаж – Елжан Биртанов о масках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов попросил не создавать искусственный ажиотаж вокруг масок и средств индивидуальной защиты для граждан РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Не нужно искусственный ажиотаж создавать. Маски нужны лишь для больных людей. В условиях, если вы на карантинном объекте, маски нужны. Но в общественных местах маски нужны тем, кто сам болеет. Мы считаем, что в достаточном количестве есть бытовые маски. Производители выпускают», - заявил Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

Он также рассказал о принимаемых ведомством мерах, чтобы большое количество масок не уходило за рубеж.

«Чтобы снять риски, решением комитета по контролю качества и безопасности товаров было принято решение о запрете реализации, чтобы не уходили наши маски за рубеж. Многие страны ввели защитные нормы, запрет на экспорт», - отметил министр.

Ранее Е. Биртанов заверил, что масок в стране хватает. По его словам, Минздравом регулярно мониторится ситуация в аптеках по этому вопросу.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Общество, Пневмония в Китае,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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