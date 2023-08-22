РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:25, 22 Август 2023 | GMT +6

    Не нужно политизировать этот вопрос - глава МИОР РК о блокировке российского сайта «Царьград»

    None
    Кадр из видео
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно стало известно, что российский сайт «Царьград» был заблокирован в Казахстане. Своим мнением по этому поводу поделился министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в эфире программы «ӨЗЕКТІ» на Youtube-канале МИОР РК, передает МИА «Казинформ».

    В эфире программы ведущая отметила, что блокировка российского сайта вызвала огромный резонанс и обсуждение в казахстанском обществе. Откуда возникла эта проблема, спросила она.

    «Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются. Например, с 2016 года было заблокировано более 40 иностранных сайтов. Названный Вами сайт находится в их числе. Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются. И вне зависимости, иностранное это СМИ или отечественное, мы всех призываем соблюдать и уважать законы», - сказал Дархан Кыдырали.

    Программа «ӨЗЕКТІ» на платформе Youtube - это новый проект Министерства информации и общественного развития РК.
    Теги:
    Общество Видео Другие государственные органы МИОР для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!