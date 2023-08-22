Не нужно политизировать этот вопрос - глава МИОР РК о блокировке российского сайта «Царьград»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно стало известно, что российский сайт «Царьград» был заблокирован в Казахстане. Своим мнением по этому поводу поделился министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в эфире программы «ӨЗЕКТІ» на Youtube-канале МИОР РК, передает МИА «Казинформ».

В эфире программы ведущая отметила, что блокировка российского сайта вызвала огромный резонанс и обсуждение в казахстанском обществе. Откуда возникла эта проблема, спросила она.

«Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются. Например, с 2016 года было заблокировано более 40 иностранных сайтов. Названный Вами сайт находится в их числе. Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются. И вне зависимости, иностранное это СМИ или отечественное, мы всех призываем соблюдать и уважать законы», - сказал Дархан Кыдырали.

Программа «ӨЗЕКТІ» на платформе Youtube - это новый проект Министерства информации и общественного развития РК.