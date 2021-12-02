Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Есть опасения по поводу штамма «омикрон», однако паниковать не стоит. Об этом заявил президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, штамм «омикрон» уже распространился на ряд стран Америки и Европы, и теперь через некоторое время он достигнет разных уголков мира.

«Да, есть повод для беспокойства, но нет повода для паники. Первым о появлении варианта Omicron заявил доктор Tulio de Oliveira, директор Центра инновационной эпидемиологии при университете Дурбана в Южной Африке. С помощью молекулярного метода секвенирования его команда идентифицировала более 50 мутаций, из которых 32 мутации были выявлены в жизненно важном для вируса спайковом протеине, а 26 мутаций оказались совершенно уникальными, ранее не существовавшими. Конечно, такое беспрецедентное количество мутаций, в разы превышающее число мутаций у пресловутого дельта-варианта вызвало обеспокоенность у ученых, а ВОЗ, соответственно, подняла переполох», - написал профессор Алмаз Шарман на своей странице в Facebook.

Кроме того, он добавил, что основная угроза возникновения новых вариантов коронавируса исходит из стран с низким уровнем вакцинации.

«Одной из причин возникновения варианта Omicron скорее всего была длительная репликация вируса в организме невакцинированных людей, страдающих иммунодефицитом, обычно вызываемым ВИЧ-инфекцией. А таких в Южной Африке немало. Поэтому основной упор теперь делается на расширение охвата вакцинацией развивающихся стран», - написал он.