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Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман

2 Декабря 2021 14:40
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Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Есть опасения по поводу штамма «омикрон», однако паниковать не стоит. Об этом заявил президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, штамм «омикрон» уже распространился на ряд стран Америки и Европы, и теперь через некоторое время он достигнет разных уголков мира.

«Да, есть повод для беспокойства, но нет повода для паники. Первым о появлении варианта Omicron заявил доктор Tulio de Oliveira, директор Центра инновационной эпидемиологии при университете Дурбана в Южной Африке. С помощью молекулярного метода секвенирования его команда идентифицировала более 50 мутаций, из которых 32 мутации были выявлены в жизненно важном для вируса спайковом протеине, а 26 мутаций оказались совершенно уникальными, ранее не существовавшими. Конечно, такое беспрецедентное количество мутаций, в разы превышающее число мутаций у пресловутого дельта-варианта вызвало обеспокоенность у ученых, а ВОЗ, соответственно, подняла переполох», - написал профессор Алмаз Шарман на своей странице в Facebook.

Кроме того, он добавил, что основная угроза возникновения новых вариантов коронавируса исходит из стран с низким уровнем вакцинации.

«Одной из причин возникновения варианта Omicron скорее всего была длительная репликация вируса в организме невакцинированных людей, страдающих иммунодефицитом, обычно вызываемым ВИЧ-инфекцией. А таких в Южной Африке немало. Поэтому основной упор теперь делается на расширение охвата вакцинацией развивающихся стран», - написал он.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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