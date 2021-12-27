Не нужно будет доказывать свои права на социальную поддержку - Алмас Курманов о развитии соцстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О преимуществах и перспективах развитияобязательного социального страхования рассказал в интервью МИА «Казинформ» генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Алмас Курманов.

- Алмас Мухаметкаримович, з а годы независимости Казахстан построил собственную систему социальной защиты населения. Какова роль обязательного социального страхования?

- Уровень социального обеспечения на каждом этапе развития страны определялся ее экономическими и финансовыми возможностями. Государство гарантирует социальную защиту населения, сопровождая человека на всех этапах его жизни, начиная с рождения. Успешно проведенные преобразования стали практическим воплощением стратегического курса развития Казахстана, определенного Лидером Нации Н.А. Назарбаевым.

За годы независимости в Казахстане построена соответствующая принципам рыночной экономики многоуровневая модель системы социального обеспечения, предусматривающая распределение ответственности за социальное обеспечение между государством, работодателем и работником на базовом, обязательном и добровольном уровнях.

На базовом уровне вне зависимости от осуществления трудовой деятельности граждане Казахстана при наступлении социальных рисков получают социальную помощь за счет средств государственного бюджета.

Переход к новым стандартам социального обеспечения, соответствующим международной практике, предопределило внедрение с 1 января 2005 года обязательного социального страхования в Республике Казахстан, как дополнительного уровня социальной защиты работающих граждан при наступлении социальных рисков.

Финансовые ресурсы системы обязательного социального страхования в Казахстане формируются за счет социальных отчислений, уплачиваемых работодателями, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой.

Ежемесячные социальные отчисления уплачиваются работодателями за своих наемных работников от дохода в пределах семикратного размера минимальной заработной платы. При этом социальные отчисления не удерживаются из заработной платы работника, как обязательные пенсионные взносы, а уплачиваются за счет средств работодателей и самозанятых лиц.

При возникновении социальных рисков получателем социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) является участник системы, а в случае его смерти - члены семьи, состоявшие на его иждивении. Таким образом, работающее население при наступлении социальных рисков получает государственное социальное пособие из бюджета и дополнительно социальные выплаты из ГФСС.

С 2005 года по октябрь 2021 года порядка 6 млн человек получили социальные выплаты из ГФСС на сумму 1,8 трлн тенге. Из указанной суммы 86,3% составили социальные выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, 6,6% - на случай утраты трудоспособности, 4,3% - на случай потери кормильца и 2,7% - на случай потери работы.

- Какие изменения произошли за 16 лет существования системы обязательного социального страхования?

- С 2005 года из ГФСС осуществлялись социальные выплаты по трем социальным рискам: на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы .

С 2008 года в рамках Послания Главы государства « Новый Казахстан в новом мире! « от 28 февраля 2007 года в целях защиты интересов работающих женщин введены социальные выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

В целях повышения социальной защищенности работающих граждан и усиления трудовой мотивации с 1 января 2020 года внедрен Закон РК « Об обязательном социальном страховании « в новой редакции, предусматривающий усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами социальных выплат, а также повышение различных коэффициентов, применяемых при назначении выплат.

В результате средние размеры социальных выплат из ГФСС возросли по утрате трудоспособности – на 68%, по потере кормильца – на 43% и по потере работы – на 88%.

Таким образом, своевременная и полная уплата ежемесячных социальных отчислений работодателями обеспечивает работникам адекватную социальную выплату при наступлении социальных рисков.

Следует отметить, что социальная выплата на случай утраты трудоспособности осуществляется, пока человек не восстановит трудоспособность либо не достигнет пенсионного возраста. А социальная выплата на случай потери кормильца - до совершеннолетия детей, оставшихся на иждивении, или до 23 лет студентам, обучающимся по очной форме обучения.

Для того чтобы указанные долгосрочные социальные выплаты не обесценивались в связи с инфляционными процессами, каждый год осуществляется повышение их размеров из активов ГФСС. С 2022 года указанные долгосрочные выплаты повышаются на 5%.

- Каковы преимущества и перспективы обязательного социального страхования?

- Предоставление доступных и удобных государственных услуг для населения является главным приоритетом социального обеспечения. Если раньше при наступлении социальных рисков населению приходилось собирать различные справки для получения соответствующей социальной помощи, то с развитием цифровых технологий выплаты можно оформить по принципу « одного окна «, то есть обращаясь в один государственный орган, можно подать заявление на социальную выплату в другой соответствующий орган.

Например, при установлении в медико-социальном учреждении степени инвалидности там же можно подать заявления на государственное социальное пособие из бюджета и социальную выплату из ГФСС.

Также, если человек потерял работу, то при обращении в Центр занятости населения или через «Электронную биржу труда» он может зарегистрироваться в качестве безработного и здесь же оформить документы на получение социальной выплаты по потере работы из ГФСС.

При наличии электронно-цифровой подписи можно обратиться за назначением выплат по уходу за ребенком до 1 года и по потере работы, не выходя из дома, через веб-портал электронного правительства (egov.kz).

Также существенно сокращены сроки оказания государственных услуг по назначению социальных выплат.

Одной из важных задач Послания Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года « Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана « является воплощение в жизнь концепции « Слышащего государства «, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

С развитием информационных систем государственных органов и организаций в настоящее время услуги по назначению социальных выплат из ГФСС также предоставляются в проактивной форме, путем получения согласия заявителя с подтверждением смс-сообщения через абонентское устройство сотовой связи.

В перспективе при наступлении социального риска человек не будет обращаться за социальной помощью, а государственные органы и организации будут автоматически оказывать необходимые услуги. Таким образом, человек не будет доказывать свои права на социальную поддержку.

В целом, обязательное социальное страхование в Казахстане стало важнейшим и необходимым элементом социально-экономических отношений, обеспечивающим дополнительную социальную защиту занятого населения Казахстана.

Главными приоритетами государственной политики нашей страны за годы независимости являются развитие человеческого капитала, повышение уровня и качества жизни населения.

- Спасибо за беседу!