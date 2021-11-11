Не нужно бояться прививки, а нужно бояться самого вируса - врач-инфекционист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, ревакцинация населения от коронавирусной инфекции стартует в Казахстане с 22 ноября. В рамках первого этапа ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур. Врач-инфекционист Арайлым Ералы ответила на актуальные вопросы касательно ревакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Что посоветуете людям, которые боятся сделать ревакцинацию?

- Я бы хотела обратиться к таким пациентам и сказать, что не нужно бояться самой прививки, а нужно бояться самого вируса. Мы можем быть носителем и источником вируса для своих родственников, детей. Лучше, конечно, прививаться. Думаю, если человек получил вакцину, он уже морально будет готов. Наоборот, нужно думать о защите, нежели о реакциях. Реакция - это обратимый процесс, и все это пройдет.

Все, которые вакцинировались, получают приобретенный иммунитет, а это получается только на время. Чтобы держать иммунную систему на одном уровне, мы должны прививаться.

- Возможны ли какие-то проявления от ревакцинации? Могут ли возникнуть побочные эффекты в виде температуры, головной боли, или уже организм покажет устойчивость?

- У каждого человека организм индивидуален, иммунная система работает по-разному. Так как во время ревакцинации вы будете получать другую вакцину: например, кто получил векторную, они получают инактивированную вакцину. А кто получал инактивированную вакцину, получает векторную. Из-за этого состав вакцины отличается друг от друга. Возможна будет реакция организма, но это нормально. Реакция делится на два типа: общую и местную. Во время общей реакции возможны температура, слабость, недомогание. Местная - это покраснение места укола, отечность или болезненность. Все эти реакции длятся максимум до 3 суток. Мы в это время рекомендуем принимать ибупрофен, парацетамол. После приема этих препаратов пациенты говорят, что у них самочувствие улучшается.

- А не опасно ли лицам старше 60 лет снова прививаться? Есть какие-либо рекомендации?

- Наоборот, пожилые люди первыми были вакцинированы, потому что они входят в группу риска. Они должны обратно приобрести иммунитет. Иммунитет после прививки у них сохраняется лишь несколько месяцев, в меньшем количестве по возрасту. Поэтому, этим людям необходимо обязательно проходить ревакцинацию. Если нет острых инфекционных заболеваний на момент осмотра, перед вакцинацией мы проверяем пациентов. Если обнаруживаются симптомы ОРВИ или обострения хронических заболеваний, мы даем медотвод. После того, как пациент себя будет чувствовать хорошо, после выздоровления и улучшения состояния, мы их прививаем.

- Касательно вакцинации детей старше 12 лет. В Казахстан поступает уже Pfizer. Как могут подростки перенести вакцину?

- Конечно, реакции возможны. Реакции ожидаемы, потому что идет ответ организма на эту вакцину. Это нормально. Мы конечно, переживаем все, так как это новая для Казахстана вакцина. Учитывая, что многие страны уже прививаются Pfizer, думаем, что все будет хорошо. Это все делается через согласие родителей. Работа организовывается. Так как иммунитет у каждого организма индивидуален, все родители знают, какие хронические заболевания могут быть у детей. Конечно, родители особенно переживают за своих детей. Мы советуем родителям проконсультироваться у узких специалистов.







