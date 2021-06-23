РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:37, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Не надо ждать других вакцин - Алексей Цой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый седьмой гражданин Казахстана получил вакцину. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый седьмой гражданин Казахстана вакцинировался - это большое достижение. Не надо ждать других вакцин. Очень важно понимать, то все вакцины допущены для обращения на территории страны. Они безопасны, эффективны, они проверены и уже порядка 2,9 млн человек привились этими вакцинами. Эффективность хорошая, мы видим, что вакцинация помогает», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

    Он также предупредил о том, что в стране есть случаи, когда заболели повторно коронавирусом.

    «Тот, кто думает, что переболел и больше не заболеет - это абсолютно не правильно, повторно болеют в Казахстане, по миру такая статистика тоже есть - очень большое количество людей болеют и болеют тяжело. К сожалению, умирают. Поэтому здесь для защиты себя, защиты семей нужно обязательно вакцинироваться», - отметил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!