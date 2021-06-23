Не надо ждать других вакцин - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый седьмой гражданин Казахстана получил вакцину. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый седьмой гражданин Казахстана вакцинировался - это большое достижение. Не надо ждать других вакцин. Очень важно понимать, то все вакцины допущены для обращения на территории страны. Они безопасны, эффективны, они проверены и уже порядка 2,9 млн человек привились этими вакцинами. Эффективность хорошая, мы видим, что вакцинация помогает», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он также предупредил о том, что в стране есть случаи, когда заболели повторно коронавирусом.

«Тот, кто думает, что переболел и больше не заболеет - это абсолютно не правильно, повторно болеют в Казахстане, по миру такая статистика тоже есть - очень большое количество людей болеют и болеют тяжело. К сожалению, умирают. Поэтому здесь для защиты себя, защиты семей нужно обязательно вакцинироваться», - отметил министр.