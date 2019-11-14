Не надо драматизировать ситуацию – Даурен Абаев об аварийном сбое подачи электричества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал аварийный сбой подачи электроэнергии в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я бы не стал драматизировать ситуацию. Я очень надеюсь, что произошел не системный сбой, а неполадки локального характера. Президент уже дал поручение, создана специальная комиссия, которая все эти вопросы разберет. И естественно, все это будет опубликовано в СМИ», - заверил Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Министр решил привести несколько аналогичных примеров подобных аварий за рубежом.

«Вспомните, в августе практически весь юг Англии и часть Лондона остались без электроэнергии. Не работали светофоры, не работали метро, электропоезда… И весь этот блэк-аут затронул почти миллион человек. Еще один пример: тоже летом, в Нью-Йорке почти 100 тысяч жителей остались без электричества. А причина та же – взрыв и возгорание на подстанции», - отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что перегрузки и сбои подачи электроэнергии происходят из-за колоссального напряжения на электросети.

«Но еще раз хочу сказать, что причины по поручению Президента будут установлены, и об этом будет заявлено в СМИ», - заключил министр.

Напомним, из-за повреждения кабельной линии часть Левобережья столицы осталась без света.

Обесточенные здания удалось подключить к электричеству только на следующий день.