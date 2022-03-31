Не наблюдаем никаких рисков для Кызылординской области – Юрий Ильин о паводковом периоде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о подготовке ведомства к паводковому периоду. Как отметил министр, активная работа ведется с главами профильных министерств России, Узбекистана и Киргизии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В подготовке к паводковому периоду мы активно работаем с нашими коллегами из министерств России, Узбекистана и Киргизии. Обмениваемся информацией по возможному приходу большой воды, соответственно наблюдаем по наполняемости водохранилищ. Если говорить со стороны Узбекистана и Киргизии, прежде всего, по Шордаринскому водохранилищу практически весь зимний период были малые взбросы с учетом накоплений воды на территорию сопредельных государств. С учетом прохождения циклона усилились осадки в виде снега и дождя и активно началось поступление воды в Шордару. На сегодняшний день поступление наполняемости составляет более 4 млрд 900 млн при проектном мощности 5 млрд 200 млн тенге. Идет взброс вниз по реке Сырдарья с объемом более 1100 кубических метров в секунду. Сейчас работает Коксарайский контррегулятор по накоплению воды. Контррегулятор принимает до 450 метров кубических метров в секунду, соответственно, каждый день приток в контррегулятор составляет около 40 млн кубометров. Наполняемость контррегулятора составляет более 500 млн при проектной мощности более 3 млрд кубометров воды», - отметил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, вода, которая проходит вниз по течению в сторону Кызылорды, не представляет никаких угроз.

«Тем не менее, мы проверили и промониторили состояние гидротехнических сооружений, готовность сил реагирования к возможным паводкам. На данный момент не наблюдаем никаких рисков для Кызылординской области. Наполняемость Кировского водохранилища на территории Жамбылской области составляет около 78%. Поступление воды продолжается. Это показатель несколько выше, чем в предыдущие годы. По остальным водохранилищам: по крупному Бухтарминскому пока большого притока нет. Гидротехнические сооружения работают в плановом режиме. Те виды работ, которые проводились акиматом в городе Семей, по обеспечению безопасности ряда населенных пунктов и дачных участков, должны быть завершены в мае до прихода основной воды», - добавил Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что угроза подтопления снята в 380 населенных пунктах РК, минимизированы риски в 360 населенных пунктах.