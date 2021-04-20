Не можем утверждать, что дети массово стали заболевать коронавирусом – медик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель главного врача детской городской клинической инфекционной больницы Алматы Айнур Уалиева рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По озвученным ею данным, в стационаре получает лечение 71 ребенок, из них до 1 года - 20 (28%), 1-4 года - 17 (23%), 5-14 лет - 24 (33%), 15-18 лет - 10 (14%).

«Госпитализируем в детскую клиническую инфекционную больницу по эпидпоказаниям, если заболевают все члены семьи и если есть клинические проявления. Количество госпитализированных детей не превышает 30-35% от общего количества. Рост коронавирусной инфекции среди детей, наблюдается, после мартовских праздников и в апреле. За 2 недели марта нами пролечено 72 ребенка, в апреле - 176 детей», - сказала в ходе брифинга Айнур Уалиева.

С 1 по 10 апреля выписано 139 детей. С 11 по 19 апреля выписано – 107 детей. По словам спикера, при сборе эпидемиологического анамнеза, со слов родителей, основной фактор заражения отмечается в условиях домашнего контакта, то есть при тесном контакте со взрослыми из одной семьи.

«Мы не можем утверждать, что дети массово стали заболевать, что коронавирусная инфекция обретает эпидемиологический характер среди детей. Рост заболеваемости напрямую связан с ростом заболеваемости взрослого населения, как только будет снижение заболеваемости взрослых, пойдет и снижение инфицирования среди детей. Детей с тяжелым течением на сегодняшний день в больнице нет. В большинстве случаев протекает заболевание бессимптомно. Клиническое течение и исходы коронавирусной инфекции более благоприятны у детей», - сказала Айнур Уалиева.

Она отметила, что в ДГКИБ госпитализированы заболевшие дети с клиническими признаками в легкой и в некоторых случаях среднетяжелой формах. Но они не превышают 10%. Причина заражения и основной путь передачи воздушно-капельный.

При этом спикер призвала помнить, что риск заражения высок при посещении мест большого скопления людей (в транспорте, магазинах, кафе, ТРЦ), а потому необходимо, как и прежде, соблюдать известные профилактические мероприятия и этому же учить детей.