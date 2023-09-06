Не можем дождаться встречи - актеры «Стражей Галактики» записали видеообращение к казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Голливудские актеры Майкл Рукер и Шон Ганн записали видеообращения в преддверии своего визита в Казахстан в рамках Comic Con Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своих видеообращениях актеры отметили, что с нетерпением ждут визита в столицу Казахстана.

«Привет всем! Специальный гость Майкл Рукер. Приезжаю в Казахстан. Буду на Comic Con Astana в Конгресс-центре с 15 по 17 сентября в прекрасном городе Астане. Так что, приезжайте и веселитесь вместе с нами. Надеюсь всех увидеть там», - поделился Майкл Рукер.

«Привет, Comic Con Astana-2023. И я очень рад, что могу поделиться с вами тем, что в этом году смогу присоединиться к вам на Comic Con Astana. Приходите. Мы встретимся, пообщаемся и поговорим обо всем на свете. Я, конечно, в восторге. Не могу дождаться, увидимся», - обратился к казахстанцам Шон Ганн.

Напомним, звезды «Стражей Галактики» выступят хедлайнерами международного фестиваля, который пройдет в столице Казахстана с 15 по 17 сентября.