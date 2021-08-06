Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подводя итоги выступления теннисистов, директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов заявил, что не может винить наших теннисистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что было очень жарко. Были факты неучастия в Олимпиаде не только среди наших спортсменов. Например, Зарина Диас буквально перед началом Олимпиады узнала, что завоевала путевку на Олимпиаду. Поэтому мы с Федерацией тенниса решили вопрос ее приезда в Токио. Полученная травма, жаркая погода повлияли на выступление. Нельзя сказать, что у наших теннисистов нет чувства патриотизма. Как уже отмечал вице-президент федерации, Шведова, несмотря на жару, ни на какие обстоятельства, выступала до последнего», - сказал Елсияр Канагатов.

По его словам, многие участницы-страны высказывали свое недовольство: почему ставят игру по теннису в такое жаркое время.

«Поднимался вопрос о том, что игры нужно перенести. Были такие моменты. Не могу винить наших теннисистов», - добавил представитель НОК.