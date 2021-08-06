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Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов

6 Августа 2021 18:40
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Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подводя итоги выступления теннисистов, директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов заявил, что не может винить наших теннисистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще раз хочу подчеркнуть, что было очень жарко. Были факты неучастия в Олимпиаде не только среди наших спортсменов. Например, Зарина Диас буквально перед началом Олимпиады узнала, что завоевала путевку на Олимпиаду. Поэтому мы с Федерацией тенниса решили вопрос ее приезда в Токио. Полученная травма, жаркая погода повлияли на выступление. Нельзя сказать, что у наших теннисистов нет чувства патриотизма. Как уже отмечал вице-президент федерации, Шведова, несмотря на жару, ни на какие обстоятельства, выступала до последнего», - сказал Елсияр Канагатов.

По его словам, многие участницы-страны высказывали свое недовольство: почему ставят игру по теннису в такое жаркое время.

«Поднимался вопрос о том, что игры нужно перенести. Были такие моменты. Не могу винить наших теннисистов», - добавил представитель НОК.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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