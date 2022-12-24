Не мог поверить, когда освободили - амнистированный об акте гуманизма

24 Декабря 2022, 11:55

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 2 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об амнистии». На сегодняшний день 991 казахстанцу сокращен срок наказания. Один из осужденных, чья вина была доказана судом – талдыкоганец, 1988 года рождения. Имя и фамилию по его просьбе редакция МИА «Казинформ» не называет, но расскажет его историю.

В дни Кантара погромы и беспорядки кроме Алматы происходили и в других городах нашей страны. В Талдыкоргане преступники штурмовали здание областного департамента внутренних дел. Среди них были и те, кто завладел оружием, а потом продавал его. Очень скоро полиция их задержала.

Приговором Талдыкорганского городского суда от 19 мая по двум статьям Уголовного кодекса наш собеседник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать срок его отправили в учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы. В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса РК наказание считалось условным.

Кадр из видео

Подсудимый содержался под стражей с 8 января по 29 апреля. С апреля по июль находился под домашним арестом, был утвержден пробационный контроль.

21 ноября решением суда в Талдыкоргане в соответствии с законом РК «Об амнистии» срок отбытия наказания ему сократили. На сегодняшний день срок условного непогашенного наказания составляет 1 год 7 месяцев.

Кадр из видео

По словам амнистированного, его участие в событиях Кантара принесло его семье большое горе:

«Отец скончался от рака. Он сильно переживал за меня, и болезнь обострилась. В этом я виню только себя. Мы просто загубили свои жизни. Но мне дали амнистию, помогли. Не мог поверить, когда освободили. Словно это был сон. Только сейчас начинаю понимать ценность свободы», - считает амнистированный.

Решение Президента об амнистии участников январский событий затрагивает права около 1,5 тысяч казахстанцев. К настоящему моменту 94 человека были освобождены от уголовной ответственности. Стоит подчеркнуть, что акт гуманизма не коснётся организаторов беспорядков, лиц, совершивших пытки, экстремистские, террористические, коррупционные преступления и государственную измену.

От редакции

Команда МИА «Казинформ» уверена, что своей историей готовы поделиться и другие амнистированные участники событий Кантара. Мы готовы опубликовать эти материалы на условиях анонимности. С нами можно связаться по электронной почте: rusred@inform.kz, kazred@inform.kz.

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