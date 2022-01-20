Не мешайте бизнесу - экономисты поспорили о развитии МСБ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские экономисты, финансовые аналитики, профессоры попытались разобраться в текущей экономической ситуации и условиях для развития малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Погода в экономике очень пасмурная. Важно обратить внимание на социальную значимость этой экономики. Нужно включить в общий экономический цикл все население Казахстана. Обеспечить народ работой», - заявил Ануар Нуртазин, входящий в топ-10 Президентского молодежного кадрового резерва, во время дискуссий на программе «Большая неделя» на телеканале «Хабар».

По его мнению, в Казахстане много талантливой молодежи, которой нужно дать возможности. Вместе с тем, он считает, что представители малого и бизнеса не защищены от налоговой службы, от прокуратуры, поэтому необходимо продумать механизмы защиты на законодательном уровне. А обанкротившийся предприниматель должен быть уверен в завтрашнем дне и без страха начинать новое дело.

Доктор экономических наук, профессор Бауыржан Исабеков предложил меры по кооперации большого малого и среднего бизнеса. Крупные компании могли бы заключить стратегический документ на 20-30 лет с более мелкими на выполнение определенного объема работ до того момента, пока экономика не окрепнет.

Также он напомнил о мировой практике, которая доказывает, что для устойчивого развития экономики доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна составлять не менее 50%.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что ответ на вопрос, как развивать МСБ в Казахстане очень прост.

«Что делать с малым и средним бизнесом? Ответ простой, универсальный и не новый - перестать ему мешать. Не надо его развивать, создавать различные фонды - это все пена, имитация бурной деятельности. Бизнес сам разберется, как и в какую сторону ему развиваться. Знаменитую фразу про демократию я немного перефразирую: «Рыночная экономика может быть плоха, но ничего лучшего со времен человечества не придумано», - сказал он.

В государство, по его мнению, должно выполнять роль верховного арбитра, отслеживать правила игры, прозрачность.

Экономист Сапарбай Жубаев согласен с тем, что для бизнеса в стране созданы все условия, а развитию мешает коррупция на всех уровнях.

Также он предлагает провести большой аудит занятости населения. По его данным, в этом нуждается около 2 миллионов казахстанцев, которых нельзя назвать безработными, так как они выплачивают минимальную сумму в фонд медицинского страхования. Именно с ними нужно провести работу по трудоустройству. Всего в Казахстане численность экономически активного населения 9 млн человек. Из них 6 млн выплачивают пенсионные отчисления, значит работают, около 550 тысяч – безработные, итого 2,5 млн – самозанятые.