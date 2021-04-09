Не менее миллиона алматинцев планируют охватить вакцинацией от COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не менее одного миллиона алматинцев планируется охватить вакцинацией от коронавируса. Эту информацию озвучил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы на сегодняшний день насчитывается более 2 млн жителей. Вакцинацию планируется провести не менее одного миллиона жителей города. В целях подготовки к массовой вакцинации на первом этапе было подсчитано необходимое количество прививочных кабинетов. Идет последовательное увеличение прививочных пунктов. На начало февраля, когда мы начинали только вакцинацию, на старте было 35 прививочных пунктов. На сегодняшний день их открыто 182», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в Алматы развернуто почти 200 прививочных пунктов.

Также в город до конца месяца должно поступить 400 тысяч доз вакцины.